Грызлов призвал обсудить условия создания новых политических сил

САНКТ-ПЕТЕРЕБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов призвал обсудить создание условий, которые будут способствовать формированию новых политических сил в стране. Об этом он заявил в среду на форуме "Устойчивое развитие" в Санкт-Петербурге.

"На протяжении многих лет мы создавали дополнительные возможности для политической конкуренции, поддерживали представительство в территориях других парламентских партий. Сейчас нам надо подумать о решениях, которые будут содействовать формированию новых политических сил. Этот вопрос надо обсуждать", - сказал он.

Грызлов добавил, что на прошедших 8 сентября региональных и муниципальных выборах "Единая Россия" смогла сохранить доверие избирателей. "Мы, безусловно, еще будем анализировать итоги выборов, рассматривать предложения по корректировке норм избирательного законодательства, которые звучали в ходе кампании. Кроме этого, в первую очередь необходимы и дополнительные меры по укреплению политической устойчивости", - отметил он.

Форум Северо-Западного федерального округа "Устойчивое развитие" проходит в Петербурге 24-25 сентября. В его программе обсуждаются вопросы территориального планирования, перспектив рынка труда, развития сельских территорий, экологии, поддержки фермерских хозяйств, развития строительной отрасли и общественного взаимодействия. В рамках форума проходит также X Всероссийская конференция "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство".