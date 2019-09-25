Путин: Россия поддерживает диалог президента Венесуэлы с силами оппозиции

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог Николаса Мадуро с оппозиционными силами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с Мадуро.

"Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая институт президента и парламент. И мы, безусловно, поддерживаем тот диалог, который вы, господин президент, и правительство ведете с оппозиционными силами. Любой отказ от диалога считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения", - сказал Путин.

Он добавил, что Москва всегда поддерживает легитимные органы власти.

Путин также отметил сотрудничество Москвы и Каракаса в военно-технической области, которое, прежде всего, связано с обязательствами России по обслуживанию ранее приобретенной Венесуэлой техники российского производства. По его словам, речь идет о поставке запчастей и создании сервисных центров. "Все эти работы идут по графику, в строгом соответствии с нашими договоренностями", - добавил российский президент.

Сотрудничество в агросекторе и медицине

Поставки Россией сельхозпродукции в Венесуэлу можно расценивать как гуманитарное сотрудничество в условиях непростой ситуации внешнего давления, в которой оказался Каракас, добавил Путин.

"Наши отношения развиваются поступательно. Хотел бы два слова сказать о вопросах экономического взаимодействия: рост товарооборота за последние месяцы составил 10%. В значительной степени это происходит за счет встречных поставок, в том числе сельхозпродукции. Мы считаем, что это важно с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия, как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии", - сказал Путин.

Российский президент указал и на другое важное направление сотрудничества Москвы и Каракаса - сферу медицины. По его словам, речь идет, в том числе, о поставках российских лекарственных препаратов. "В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 млн доз вакцины против гриппа. А на постоянной основе мы могли бы поставлять до 5 млн доз", - добавил Путин.

Российский лидер напомнил и о реализуемых в Венесуэле крупных инвестиционных проектах в сфере энергетики, отметив, что "Россия в целом проинвестировала примерно $4 млрд в экономику Венесуэлы".

В свою очередь президент Венесуэлы отметил, что Москва и Каракас "доказали, что могут совместно преодолевать любые трудности". "Мы поддерживаем сотрудничество в различных областях. В прошедшем мае состоялась встреча межправительственной комиссии высокого уровня, и многие вопросы, которые обсуждались на этой комиссии, были успешно решены. Речь идет о целом ряде направлений - продовольствии, здравоохранении, энергетике и других областях", - сказал президент Венесуэлы. Он добавил, что нынешняя встреча позволит подвести итоги работы, проделанной в текущем году, а также "посмотреть, какие остались проблемы, с какими реалиями сталкивают две стороны, как идет прогресс в ряде областей и выстроить планы на будущее".

"Мы всегда чувствуем себя комфортно в Москве и всегда рады быть здесь", - заключил Мадуро.