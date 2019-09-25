Памфилова: более половины обращений по муниципальным выборам пришли в ЦИК из Петербурга

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Большая часть обращений и жалоб на ход муниципальных избирательных кампаний в 2019 году поступила в ЦИК РФ из Санкт-Петербурга, комиссия направила в правоохранительные органы города более 170 обращений, на которые еще не получила ответ. Об этом сообщила на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.

"По муниципальным выборам наибольшее число - 61% [обращений] - поступило из Санкт-Петербурга", - проинформировала она. "А ведь у нас проходили муниципальные выборы во многих регионах, были очень непростые конкурентные кампании во всех остальных регионах", - обратила внимание глава ЦИК. Всего в общей сложности на остальные субъекты РФ приходится 743 обращения, в то время как на муниципальных выборах в Петербурге "пришлось разбираться по 1 тыс. 177 жалобам и обращениям", уточнила Памфилова.

Она также напомнила, что ЦИК так и не получил ответ от правоохранительных органов Санкт-Петербурга по направленным им обращениям. "173 обращения мы направили в правоохранительные органы [Петербурга], и ничего пока, ждем", - посетовала председатель Центризбиркома.

В этом контексте она предложила провести "предметное совещание" с руководителями правоохранительных органов, на котором обсудить необходимость борьбы с круговой порукой на выборах в регионах. "Потому что местные правоохранительные органы очень часто не помогают нам выявлять [нарушения], наоборот, покрывают [их]. Эту круговую поруку нарушений с федеральным руководством правоохранительных органов надо разрывать, чтобы организаторы нарушений понесли должное наказание", - подчеркнула Памфилова.

Кроме того, глава Центризбиркома отметила высокий процент обращений в ходе избирательной кампании в Московскую городскую думу. "Достаточно высоким является количество обращений [в ЦИК] по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Московской городской думы: таких обращений по Москве мы получили 669, в том время как из всех остальных [регионов] - всего 889", - уточнила она.

Председатель ЦИК также обвинила главу избиркома Петербурга в плохом подборе кадров в местные комиссии.

"Одно из больших предложений и даже требование к вам было - навести порядок в кадровом составе на всех уровнях. Члены комиссий, кто был замечен в тех или иных злоупотреблениях... Надо было освободиться от них, очистить [систему] к выборам 2019 года", - сказала Памфилова, обращаясь к Миненко по видеосвязи.

Она напомнила, что формирование кадрового состава избиркомов является компетенцией главы горизбиркома. "Вы формировали кадровую политику. [Нужно было] на 50% обновить состав комиссий, чтобы это безобразие не повторялось, а оно повторилось. В этом основной корень зла, потому что полная безнаказанность. Все сошло с рук", - сказала глава ЦИК.

"Ладно там правоохранительные органы не привлекли их к ответственности, но вы от них не избавились. Вы сформировали такой кадровый состав, который нам такие сюрпризы ежедневно подавал. А мы с вами разгребали днем и ночью эту ситуацию", - добавила Памфилова.

Единый день голосования

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге были проведены выборы депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых должны быть замещены 1560 мандатов. Однако горизбирком (ГИК) заявлял, что будет настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов по муниципальным выборам и расформировании избирательных комиссий муниципальных округов, которые нарушили права избирателей. По данным ГИК, имеющаяся информация о ходе установления итогов голосования на выборах депутатов муниципальных советов в ряде округов во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах свидетельствует о том, что, возможно, допущенные нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов.

Всего в единый день голосования в 85 регионах РФ прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, проходили довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

Большой резонанс вызвали муниципальные выборы в Петербурге, из-за нарушений их итоги до сих пор подведены не во всех районах города. Горизбирком заявлял, что будет настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов по муниципальным выборам и расформировании избирательных комиссий муниципальных округов, которые нарушили права избирателей.