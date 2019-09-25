Петербургский парламент согласовал предложенные губернатором кандидатуры вице-губернаторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду согласовали кандидатуры вице-губернаторов, предложенные избранным 8 сентября губернатором Александром Бегловым. Сохранен прежний состав городского правительства.

"Это мои действующие заместители, соратники, единомышленники, они были рядом со мной последние месяцы, доказали свой профессионализм, готовы дальше работать над тем, чтобы Петербург сделал решительный шаг вперед", - сказал, представляя кандидатов, Беглов.

Он добавил, что правительство в предложенном составе продолжит реализацию стратегических задач Петербурга по четырем ключевым направлениям: комфортный город, социальный город, умный город, открытый город. "Двигаясь по этим стратегическим направлениям, мы обеспечим рост, качество жизни горожан, увеличение бюджетных возможностей, привлечение инвестиций, а также реализацию действующих социальных программ", - сказал Беглов.

Полномочия прежнего городского правительства автоматически прекратились со вступлением губернатора в должность после победы на выборах. Александр Беглов представил депутатам Законодательного Собрания 10 кандидатов для согласования их назначения на должности вице-губернаторов в новом составе городского правительства.

На должность вице-губернатора - руководителя администрации Петербурга была предложена кандидатура Любови Совершаевой. Также были предложены кандидатуры в качестве вице-губернаторов Эдуарда Батанова, Евгения Елина, Владимира Кириллова, Владимира Княгинина, Николая Линченко, Олега Маркова, Анны Митяниной, Максима Шаскольского, Николая Бондаренко.

По результатам обсуждения и голосования депутатами Законодательного Собрания согласованы все представленные кандидатуры на должности вице-губернаторов Санкт-Петербурга.