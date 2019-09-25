ЦИК признал неудовлетворительной работу избиркома Санкт-Петербурга на местных выборах

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России признал неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга при проведении муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября. Об этом говорится в соответствующем постановлении ЦИК, принятом на заседании комиссии в среду.

"На основе нашего предварительного анализа следует констатировать, что существующая избирательная система Санкт-Петербурга, включающая в себя избирательные комиссии муниципальных образований, не эффективна и не способна в полной мере обеспечить избирательные права граждан без постоянного контроля со стороны ЦИК", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, комиссия признала неудовлетворительной работу горизбиркома Петербурга в связи с тем, что "указанной комиссией не были приняты достаточные меры реагирования, направленные на противодействие выявленным нарушениям законодательства о выборах, а также в связи с недостатками в рамках по формированию избирательных комиссий муниципальных образований".

Кроме того, ЦИК поручил горизбиркому Петербурга провести всесторонний анализ работы избиркомов в ходе муниципальных выборов и рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения законодательства о выборах, к ответственности вплоть до расформирования отдельных избиркомов.

ЦИК также направит данное постановление с приложением всех документов и материалов в Генпрокуратуру РФ и обратится к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять рассмотрение заявлений о нарушениях законодательства в ходе муниципальных выборов под личный контроль.

Согласно документу, ЦИК предложит губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову принять "меры по выстраиванию эффективного взаимодействия органов государственной власти Петербурга, направленного на формирование системы избирательных комиссий, способных обеспечить реализацию и защиту избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов".

Также ЦИК направит рабочей группе при администрации президента РФ по вопросам совершенствования избирательного законодательства и процесса предложения по изменению закона о выборах в части статуса избирательных комиссий муниципальных образований.