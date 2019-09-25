Памфилова выступила за обновление горизбиркома Петербурга

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что значительная часть нынешнего состава избирательной комиссии Санкт-Петербурга должна уйти в отставку, но выступает против вынесения недоверия председателю горизбиркома Виктору Миненко.

Соответствующий вопрос в среду на заседании Центризбиркома, где обсуждаются итоги муниципальных выборов в Петербурге в единый день голосования 8 сентября, поднял член ЦИК Александр Кинев. В составе рабочей группы ЦИК он разбирал ситуацию, сложившуюся на местных выборах в городе. Кинев предложил включить соответствующий пункт в постановление ЦИК, которым комиссия признала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга при проведении муниципальных выборов.

"В принципе все основания для выражения недоверия есть, но я бы не стала это делать", - сказала Памфилова на эту инициативу.

Она пояснила, что в своем постановлении ЦИК поручает горизбиркому Петербурга "сделать очень многое для исправления ситуации [в избирательной системе Петербурга]". "Я считаю, что и у комиссии, и у Виктора Александровича [Миненко] есть возможности и обязанность сделать все возможное для оздоровления ситуации", - указала Памфилова.

При этом она не исключила, что Миненко уже "сам созрел написать заявление по собственному желанию". "Я думаю, что было бы хорошо, если по крайней мере половина членов комиссии, которые уже много лет сидят, суперпрофессионалы (только их суперпрофессионализм имел иной выход часто) написали заявления об уходе, ушли бы сами, по собственному желанию, дали возможность губернатору и заксобранию сформировать новый [состав горизбиркома]", - сказала председатель ЦИК. По ее мнению, назрела необходимость "поменять характер работы комиссии, ее состав, методы работы",

Однако, уверена Памфилова, сделать это невозможно через выражение недоверия и отставку одного председателя горизбиркома. "Одного отправили в отставку, второго, а что поменялось? Посади самого идеального на тот состав комиссии, изменится довольно мало чего", - полагает глава ЦИК.

"Я считаю, что было бы замечательно, если бы в конце концов люди осознали, досрочно ушли [в отставку из горизбиркома], дали возможность прийти новым людям, чтобы заксобрание, губернатор и мы смогли сформировать современный, боеспособный состав комиссии, отражающий реальный расклад сил в петербургском обществе, которая взяла бы на себя ответственность с нашей помощью кардинально реформировать, оздоровить, очистить, провести серьезную кадровую политику [в избирательной системе Петербурга]", - заключила Памфилова.

Виктор Миненко возглавил избирком Санкт-Петербурга в июле 2018 года. На этом посту он сменил Виктора Панкевича, чья работа на выборах главы государства была раскритикована Памфиловой

О муниципальных выборах в Петербурге

Санкт-Петербургская избирательная комиссия во вторник подвела окончательные итоги муниципальных выборов.

По данным горизбиркома, избрано 1560 муниципальных депутатов, из них 959 избранных (61,5%) выдвинуты партией "Единая Россия", 259 (16,6%) - в порядке самовыдвижения, 108 (6,9%) - партией "Справедливая Россия", 72 (4,6%) - КПРФ, еще 31 (2%) - ЛДПР. Также, по данным комиссии, избран 81 представитель партии "Яблоко" (5,2%) и 42 представителя Партии Роста (2,7%), в 2014 году от данных партии не был избран ни один кандидат.

Ранее Центризбирком направил рабочую группу в Санкт-Петербург для проверки возможных нарушений при подведении итогов голосования на выборах 8 сентября ИКМО "Озеро Долгое". Поводом послужило "большое количество обращений о возможных нарушениях при установлении итогов голосования, определении результатов указанных выборов, в том числе коллективное обращение руководителей петербургских отделений партий "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Яблоко".

В горизбиркоме Петербурга (ГИК) заявили, что будут настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов по муниципальным выборам и расформировании избирательных комиссий муниципальных округов, которые нарушили права избирателей. По данным ГИК, имеющаяся информация о ходе установления итогов голосования на выборах депутатов муниципальных советов в ряде округов во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах свидетельствует о том, что, возможно, допущенные нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов.

На заседании в среду ЦИК РФ принял постановление, которым признал неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга при проведении муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября. Как пояснила Памфилова, это связано с тем, что горизбиркомом "не были приняты достаточные меры реагирования, направленные на противодействие выявленным нарушениям законодательства о выборах, а также в связи с недостатками в рамках по формированию избирательных комиссий муниципальных образований".

Кроме того, ЦИК поручил горизбиркому Петербурга провести всесторонний анализ работы избиркомов в ходе муниципальных выборов и рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения законодательства о выборах, к ответственности вплоть до расформирования отдельных избиркомов.

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