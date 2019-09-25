Совфед назначил Шишкина на должность замгенпрокурора России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял решение назначить государственного советника юстиции 2-го класса Николая Шишкина на должность заместителя генерального прокурора РФ.

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев сообщил ранее, что, как ожидается, Шишкин будет осуществлять руководство управлением Генеральной прокуратуры в Сибирском федеральном округе.

Шишкин служит в органах прокуратуры 32 года, на руководящих должностях работает 30 лет.

Согласно информации, размещенной на сайте прокуратуры Воронежской области, с июля 2006 года Шишкин занимает должность прокурора региона, до этого был главным судебным приставом, руководил областным управлением Федеральной службы судебных приставов. Шишкин является кандидатом юридических наук и имеет звание заслуженного юриста РФ. Награжден нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры РФ", "За безупречную службу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "Ветеран прокуратуры", орденом Почета.

Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации.

Счетная палата

Совет Федерации принял решение назначить бывшего депутата Госдумы Галину Изотову заместителем председателя Счетной палаты РФ.

Одновременно аудиторами были назначены заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Андрей Батуркин, бывший замминистра финансов РФ, профессор Высшей школы экономики Алексей Саватюгин и бывший замминистра экономического развития, руководитель аппарата Счетной палаты РФ Олег Савельев.

Как рассказал ранее ТАСС глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, сенаторы летом внесли на рассмотрение президенту РФ несколько кандидатов на эти позиции. Глава государства согласился с предложенными кандидатурами и внес их на утверждение в Совет Федерации.

Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности зампреда Счетной палаты РФ и половины состава ее аудиторов относится к полномочиям Совета Федерации. Другую половину аудиторов назначает Госдума.