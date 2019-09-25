Песков подтвердил подготовку визита Путина в Венгрию

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Визит президента РФ Владимира Путина в Венгрию действительно готовится. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Будапешта о том, что Путин посетит страну 30 октября.

"Визит готовится", - сказал он в ответ на просьбу подтвердить информацию венгерской стороны.

Как сообщил корреспонденту ТАСС на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Венгрии Петер Сийярто, визит планируется на 30 октября, и его главными темами станут сотрудничество двух стран в сфере экономики и энергетики.

"Конечно, я планирую встретиться [в Нью-Йорке] с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, - сказал Сийярто. - Основной темой встречи станет подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Будапешт 30 октября".