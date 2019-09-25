Джабаров после отказа в визах части делегации России предложил проводить ГА ООН не в США

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что крупные международные форумы, в том числе сессии Генассамблеи ООН, не следует проводить в США после ситуации с невыдачей виз нескольким членам российской делегации.

"Может быть, подобные форумы, как Генассамблея ООН, проводить в странах, где гарантируется участие всех делегаций на международных площадках, без каких-либо изъятий и органичений. Я думаю, что произошедшее с российской делегацией послужит хорошим уроком для многих стран, где еще тешат себя иллюзиями в отношении США, называющими себя оплотом демократии и мира", - сказал Джабаров, выступая в среду на пленарном заседании верхней палаты.

Сенатор отметил, что после возникшей ситуации возникает вопрос, способны ли США обеспечивать равноправное участие в деятельности ООН всех ее членов. "Почему местонахождение [штаб-квартиры] ООН используется американцами в своих недобросовестных политических целях и попытках оказать давление на страны, которые, по их мнению, ведут себя неправильно?" - задался риторическим вопросом Джабаров.

В свою очередь один из членов делегации, которому не была оформлена в срок виза, глава комитета по международным делам Константин Косачев сообщил, что российские парламентарии уже добились того, что Межпарламентский союз "принципиально отказывается на будущее проводить свои мероприятия на территории США - страны, которая практикует санкции против парламентариев". "Очередной всемирный саммит спикеров, который проходит раз в пять лет, в 2020 году впервые пройдет не на территории США. Он будет организован в Вене, поскольку власти Австрии дали исчерпывающие гарантии оформления виз всем без исключения парламентариям, которые будут в этом участвовать", - сказал он, добавив, что парламентарии продолжат эту работу.

Ранее 10 членов российской делегации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогли вылететь в Нью-Йорк. Как сообщил ТАСС Косачев, документы почти два месяца находятся в посольстве США, но к моменту вылета во вторник визы так не были оформлены.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации неприемлемой, требующей жесткой реакции Москвы и ООН, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал невыдачу виз позором.