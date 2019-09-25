Избирком Петербурга до 25 октября проведет анализ муниципальных выборов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга проведет до 25 октября анализ работы избиркомов на территории города, которые были задействованы в муниципальных выборах 8 сентября. Об этом ТАСС сообщили в горизбиркоме.

"Сейчас наша задача - максимально тщательно исполнить решение вышестоящей избирательной комиссии о проведении в срок до 25 октября всестороннего анализа работы всех комиссий, задействованных в организации выборов депутатов муниципальных советов", - сказал представитель горизбиркома.

Он добавил, что все факты, озвученные на заседании ЦИК в среду, будут внимательно изучены горизбиркомом.

На заседании в среду ЦИК РФ принял постановление, которым признал неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга при проведении муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября. Как пояснила председатель ЦИК Элла Памфилова, это связано с тем, что горизбиркомом "не были приняты достаточные меры реагирования, направленные на противодействие выявленным нарушениям законодательства о выборах, а также в связи с недостатками в рамках по формированию избирательных комиссий муниципальных образований".

Кроме того, ЦИК поручил горизбиркому Петербурга провести всесторонний анализ работы избиркомов в ходе муниципальных выборов и рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения законодательства о выборах, к ответственности вплоть до расформирования отдельных избиркомов.