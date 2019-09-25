Путин: РФ и Китай с опережением реализуют все планы сотрудничества в различных сферах

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай реализуют все поставленные задачи в различных сферах сотрудничества даже с некоторым опережением. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

"Мы реализуем практически все планы, которые ставим перед собой, все задачи, которые мы перед собой ставим, даже с некоторым опережением. Я имею в виду и сферу экономики, и сферу гуманитарных связей, и сферу нашего военного сотрудничества, и взаимодействие на международной арене", - сказал Путин.

Российский лидер отметил эффективность межпарламентских связей России и Китая. "Руководство Всекитайского собрания народных представителей регулярно встречается с обоими спикерами российского парламента, и с Советом Федерации, и с Госдумой. Я знаю, что у вас запланированы переговоры и с госпожой Матвиенко, и с господином Володиным", - сказал Путин. Глава государства также высоко оценил взаимодействие Москвы и Пекина в гуманитарной сфере и в сфере межрегионального взаимодействия. "Губернаторы соответствующих провинций Китая и субъектов РФ имеют устойчивые, хорошие, постоянно развивающиеся отношения на региональном уровне, что сегодня уже является значительной частью межгосударственного сотрудничества", - добавил президент России.

Путин отметил, что Ли Чжаньшу впервые посещает Россию в качестве председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. "Я рад тому, что главой парламента КНР стал человек, который хорошо знает, понимает и погружен в российско-китайские отношения, всегда поддерживал развитие нашего стратегического партнерства", - сказал Путин. Он выразил мнение, что "характер отношений между Россией и Китаем является примером сотрудничества на международной арене и примером двустороннего сотрудничества". Президент попросил главу китайского парламента передать наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину и выразил надежду на скорую встречу с ним на международных площадках.