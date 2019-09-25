Посольство РФ назвало перевод детских садов Латвии на госязык примером двойных стандартов

РИГА, 25 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Латвии осудило решение правящей коалиции в этой стране поддержать перевод обучения в детских садах на государственный язык.

"Правящая коалиция концептуально поддержала перевод обучения на государственный язык в детсадах, в очередной раз продемонстрировав извращенную логику двойных стандартов, - говорится в размещенном в среду в Facebook сообщении диппредставительства. - Очень жаль, что продолжается деление собственных граждан на "своих", о которых нужно заботиться, и "чужих", которых уже с детского сада лишают возможности развиваться на родном языке".

В понедельник правящая коалиция в Латвии поддержала полный переход всего образования в стране на государственный язык. Как заявил генсекретарь национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" Райвис Зелтитс, соглашение было достигнуто в ходе обсуждения инициативы обязать самоуправления обеспечить образование на государственном языке в каждом муниципальном дошкольном учреждении, если того требуют родители ребенка. По словам лидера объединения "Для развития/За!" Даниэлса Павлютса, данный законопроект будет передан на рассмотрение в профильную комиссию Сейма.