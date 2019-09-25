Слуцкий не исключил, что идею запрета розыгрыша грин-карт могут рассмотреть

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что идея о запрете розыгрыша грин-карт может быть рассмотрена в качестве ответной меры на невыдачу властями США членам российской делегации виз для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, но сам он выступает за более серьезные и системные меры.

"Не исключаю, что предложение по грин-картам может быть рассмотрено, но я сторонник более серьезных мер, которые действительно могут возыметь результат и подвигнуть Госдеп и тех, кто принимает в Вашингтоне решения, пересмотреть шаг за шагом свою позицию по отношению к Москве. Думаю, что это возможно", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

Ранее с предложением о запрете проведения лотереи грин-карт выступил зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа, сообщила газета "Известия".