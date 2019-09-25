{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Слуцкий не исключил, что идею запрета розыгрыша грин-карт могут рассмотреть

При этом парламентарий заявил, что является сторонником более серьезных мер
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что идея о запрете розыгрыша грин-карт может быть рассмотрена в качестве ответной меры на невыдачу властями США членам российской делегации виз для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, но сам он выступает за более серьезные и системные меры.

"Не исключаю, что предложение по грин-картам может быть рассмотрено, но я сторонник более серьезных мер, которые действительно могут возыметь результат и подвигнуть Госдеп и тех, кто принимает в Вашингтоне решения, пересмотреть шаг за шагом свою позицию по отношению к Москве. Думаю, что это возможно", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

Ранее с предложением о запрете проведения лотереи грин-карт выступил зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа, сообщила газета "Известия".

Теги
СШАРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
Памфилова: итоги выборов в ряде муниципальных образований Петербурга могут отменить
Центризбирком России признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии в единый день голосования 8 сентября
Читать полностью