Памфилова: итоги выборов в ряде муниципальных образований Петербурга могут отменить

"Я считаю, что основания для отмены [итогов голосования] в ряде муниципальных образований есть. Но как подойдут к этому суды, насколько аргументированно подойдут заявители, от этого тоже во многом зависит [возможность отмены]", - сказала Памфилова журналистам в среду.

Центризбирком России на заседании в среду признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии при проведении муниципальных выборов 8 сентября. Как отмечала Памфилова, "существующая избирательная система Санкт-Петербурга, включающая в себя избирательные комиссии муниципальных образований, не эффективна и не способна в полной мере обеспечить избирательные права граждан без постоянного контроля со стороны ЦИК".

Санкт-Петербургская избирательная комиссия во вторник подвела окончательные итоги муниципальных выборов. По данным горизбиркома, избрано 1560 муниципальных депутатов, из них 959 избранных (61,5%) выдвинуты партией "Единая Россия", 259 (16,6%) - в порядке самовыдвижения, 108 (6,9%) - партией "Справедливая Россия", 72 (4,6%) - КПРФ, еще 31 (2%) - ЛДПР. Также, по данным комиссии, избран 81 представитель партии "Яблоко" (5,2%) и 42 представителя Партии роста (2,7%), в 2014 году от данных партий не был избран ни один кандидат.