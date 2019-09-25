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Памфилова: итоги выборов в ряде муниципальных образований Петербурга могут отменить

Центризбирком России признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии в единый день голосования 8 сентября

ТАСС, 25 сентября. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что итоги голосования на выборах 8 сентября в некоторых муниципальных образованиях Санкт-Петербурга могут отменить.

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"Я считаю, что основания для отмены [итогов голосования] в ряде муниципальных образований есть. Но как подойдут к этому суды, насколько аргументированно подойдут заявители, от этого тоже во многом зависит [возможность отмены]", - сказала Памфилова журналистам в среду.

Центризбирком России на заседании в среду признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии при проведении муниципальных выборов 8 сентября. Как отмечала Памфилова, "существующая избирательная система Санкт-Петербурга, включающая в себя избирательные комиссии муниципальных образований, не эффективна и не способна в полной мере обеспечить избирательные права граждан без постоянного контроля со стороны ЦИК".

Санкт-Петербургская избирательная комиссия во вторник подвела окончательные итоги муниципальных выборов. По данным горизбиркома, избрано 1560 муниципальных депутатов, из них 959 избранных (61,5%) выдвинуты партией "Единая Россия", 259 (16,6%) - в порядке самовыдвижения, 108 (6,9%) - партией "Справедливая Россия", 72 (4,6%) - КПРФ, еще 31 (2%) - ЛДПР. Также, по данным комиссии, избран 81 представитель партии "Яблоко" (5,2%) и 42 представителя Партии роста (2,7%), в 2014 году от данных партий не был избран ни один кандидат.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПамфилова, Элла Александровна
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