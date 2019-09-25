Два выпускника школы губернаторов возглавили комитеты в Совете Федерации

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Выпускники школы губернаторов сенатор от Башкирии Лилия Гумерова и представитель от Костромской области Николай Журавлев возглавили комитеты в Совете Федерации. Гумерова сатала председателем комитета по науке, образованию и культуре, а Журавлев - новым руководителем комитета по бюджету и финансовым рынкам.

"Они оба имеют профильное образование, много лет отдали финансовой и образовательной сферам. Обучаясь на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ, показали хорошие результаты и высокий уровень своих компетенций", - прокомментировал эти кадровые решения директор ВШГУ, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Должность председателя комитета по науке, образованию и культуре стала вакантной в связи с истечением срока полномочий предыдущего руководителя комитета Зинаиды Драгункиной, которая представляла в Совфеде Мосгордуму. В свою очередь Журавлев занял должность представителя Ульяновской области Сергея Рябухина, который заявил о своем желании покинуть этот пост.

19 сентября 2019 года избранный глава Башкирии Радий Хабиров наделил Лидию Гумерову полномочиями члена СФ от республики. До переподтверждения полномочий она занимала должность первого заместителя председателя комитета по науке, образованию и культуре.43-летний Журавлев работает в Совете Федерации с 2011 года, является автором многочисленных поправок и законодательных инициатив. Как ранее заявил сам сенатор, он намерен продолжать работу в слаженной и эффективной команде. До прихода в Совет Федерации Журавлев работал на руководящих должностях в банковской сфере.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую иногда называют школой губернаторов, была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе лучших программ АНО "Корпоративный университет Сбербанка", Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.