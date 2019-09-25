Губернатор Петербурга и глава парламента подписали план совместной законопроектной работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров подписали в среду совместный план законопроектной работы законодательной и исполнительной власти города на 2019-2020 годы. Ожидается принятие законов, в частности, в сфере благоустройства, налогообложения, поддержки малого и среднего бизнеса, сообщил Беглов после подписания соглашения.

"В совместном плане на 2019-2020 годы запланировано принятие ряда важных законопроектов, прежде всего в социальной сфере и сфере благоустройства. Для стимулирования экономики будем принимать новые законы в сфере налогообложения, поддержки инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства. Новые законодательные нормы появятся в сфере организации местного самоуправления", - сказал Беглов.

Он сообщил о законопроектах по озеленению города и расширению полномочий муниципальных образований для контроля за восстановительными работами после аварий. По словам Беглова, изменения в закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Петербурге создадут законодательную основу для развития социального предпринимательства в городе, а изменения в законе об административных правонарушениях установят ответственность за парковку на газоне.

Председатель Законодательного собрания Петербурга отметил, что синхронизация деятельности законодательной и исполнительной власти позволит успешно реализовывать стратегию социально-экономического развития Санкт-Петербурга. По словам Макарова, подписанный совместный план направлен на расширение социальной помощи гражданам и улучшение делового климата, а также укрепление обратной связи между властью и жителями города.