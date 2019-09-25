Захарова: американские дипломаты довели ситуацию вокруг ядерной сделки до предела

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) доведена до предела американскими дипломатами. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"[Дональд] Трамп пару лет назад назвал план [СВПД] плохой сделкой. "Хорошую" Вашингтон не предложил. Зато напряжение в регионе американские дипломаты сумели довести до предельной отметки. И сейчас Россия, ЕС, Германия, Франция, Китай, Британия решают, как быть и что делать", - написала дипломат на своей странице в Facebook, разместив фотографию с министерской встречи стран - участниц СВПД, которая в эти минуты проходит на полях Генассамблеи ООН.