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Генассамблея ООН - 2019

Российская делегация не покидала зал ГА ООН во время выступления Зеленского

В предыдущие годы во время выступлений экс-президента Украины Петра Порошенко, с трибуны ООН обвинявшего Москву в агрессии, российская делегация неоднократно покидала зал заседаний

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Делегация России не стала покидать зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Во время выступления украинского лидера в зале присутствовали заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков и другие представители постпредства РФ.

В предыдущие годы во время выступлений экс-президента Украины Петра Порошенко, с трибуны ООН обвинявшего Москву в агрессии, делегация РФ неоднократно покидала зал заседаний.

Часть речи Зеленский посвятил ситуации в Донбассе. Как и его предшественник, украинский лидер заявил об агрессии России, отметив при этом, что завершение конфликта в Донбассе является его задачей, но не ценой жизней граждан Украины и потери суверенитета страны.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир АлександровичГенассамблея ООН - 2019
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