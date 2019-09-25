Российская делегация не покидала зал ГА ООН во время выступления Зеленского

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Делегация России не стала покидать зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Во время выступления украинского лидера в зале присутствовали заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков и другие представители постпредства РФ.

В предыдущие годы во время выступлений экс-президента Украины Петра Порошенко, с трибуны ООН обвинявшего Москву в агрессии, делегация РФ неоднократно покидала зал заседаний.

Часть речи Зеленский посвятил ситуации в Донбассе. Как и его предшественник, украинский лидер заявил об агрессии России, отметив при этом, что завершение конфликта в Донбассе является его задачей, но не ценой жизней граждан Украины и потери суверенитета страны.