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Лавров сообщил, что обсудил с Зеленским урегулирование ситуации в Донбассе

По словам российского министра, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России в среду сообщил журналистам, что в ходе короткой беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским они обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.

"Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. - С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал".

Ранее дипломатический источник в Нью-Йорке сообщил, что Лавров и Зеленский контактировали на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств - участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеТрамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичГенассамблея ООН - 2019
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