Председателя Волгоградской областной думы изберут 30 сентября

ВОЛГОГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Выборы председателя Волгоградской областной думы пройдут на сессии 30 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Дата заседания депутатов думы, на котором будет избран председатель, назначена 30 сентября на 16:00 мск", - сказали в пресс-службе.

Областную думу временно возглавил заместитель председателя регионального парламента Сергей Горняков. Предыдущий глава облдумы 50-летний Николай Семисотов был назначен сенатором по решению вступившего в должность губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

В регионе 8 сентября прошли выборы губернатора и депутатов облдумы. По итогам выборов в областной думе представлено пять партий в отличие от прошлого созыва, где их было четыре. "Единая Россия" набрала на выборах 48,15% голосов и получила 28 мест в региональном парламенте, КПРФ, набравшая 19,5%, - пять мест, партия "Справедливая Россия" (8,44%) и ЛДПР (14,85%) - по два места. От Партии пенсионеров (6,34%) в облдуме один представитель.