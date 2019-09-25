Во всех муниципалитетах Башкирии к 1 ноября появятся бизнес-шерифы по защите бизнеса

УФА, 25 сентября. /ТАСС/. Бизнес-шерифы по защите прав предпринимателей и привлечению инвестиций появятся при администрации муниципалитетов в Башкирии к 1 ноября. Обязательным условием для претендента на пост является "рукопожатность" среди предпринимателей, сообщил в среду глава республики Радий Хабиров на стратегической сессии Корпорации МСП, которая прошла в "нулевой" день форума малого бизнеса стран участниц ШОС и БРИКС.

"Принято решение о назначении бизнес-шерифов, чтобы в каждом муниципалитете на уровне заместителя главы администрации было лицо, которое рукопожатно в вашей бизнес-среде и в то же время обладает полномочиями, чтобы оказывать вам содействие", - сказал Хабиров, обращаясь к предпринимателям.

Функции бизнес-шерифа не будут пересекаться с полномочиями обмудсмена по защите прав предпринимателей. У него будут административные полномочия, уточнил Хабиров. "Это будет замглавы [муниципалитета], который занимается только одним вопросом. Я запретил главам муниципалитетов, образно говоря, навешивать на этого зама какие-то иные полномочия", - добавил он.

Форум МСП стран ШОС и БРИКС впервые провели в Уфе в 2015 году. За четыре года его посетили более 4,2 тыс. участников из 25 стран и 63 регионов России, подписано 18 соглашений о сотрудничестве, проведено более 800 встреч формата "бизнес с бизнесом". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.