{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров встретится с генсеком ООН 26 сентября

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин отметил, что речь, в том числе, пойдет и о невыдаче виз США членам российской делегации

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вечером в среду (26 сентября по московскому времени) проведут на полях Генассамблеи Всемирной организации двустороннюю встречу. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Да, такая встреча ожидается", - сказал замминистра в ответ на просьбу подтвердить, что беседа пройдет в вечерние часы по Нью-Йорку.

На вопрос, будет ли обсуждаться невыдача виз США некоторым членам российской делегации, высокопоставленный дипломат ответил: "Вопрос виз очень серьезный и важный, и мы его обсуждаем со всеми".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГутерриш, АнтониуГенассамблея ООН - 2019Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
Совет Думы утвердил состав думской части российской делегации на осенней сессии ПАСЕ
Делегацию возглавит вице-спикер Госдумы Петр Толстой
Читать полностью