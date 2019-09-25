Лавров встретится с генсеком ООН 26 сентября

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вечером в среду (26 сентября по московскому времени) проведут на полях Генассамблеи Всемирной организации двустороннюю встречу. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Да, такая встреча ожидается", - сказал замминистра в ответ на просьбу подтвердить, что беседа пройдет в вечерние часы по Нью-Йорку.

На вопрос, будет ли обсуждаться невыдача виз США некоторым членам российской делегации, высокопоставленный дипломат ответил: "Вопрос виз очень серьезный и важный, и мы его обсуждаем со всеми".