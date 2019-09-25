МИД РФ: участники ядерной сделки согласны, что соглашение не должно быть разменной картой

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Участники министерской встречи по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе подтвердили, что соглашение не должно становиться предметом для разменов по другим проблемам. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в среду по итогам встречи на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Подтверждено четкое понимание, что разумной альтернативы СВПД не существует. Он не должен становиться предметом разменов по другим чувствительным вопросам. Обстановка требует неукоснительного соблюдения всеми вовлеченными сторонами взятых обязательств. С российской стороны было неоднократно подчеркнуто, что только при таком отношении можно рассчитывать на возвращение процесса реализации СВПД в изначально согласованные рамки", - указали в МИД РФ.

Как отмечается в сообщении, на встрече министр иностранных дел России Сергей Лавров указал европейским коллегам по соглашению на их ответственность за сохранение ядерной сделки. "Лавров напомнил европейским коллегам об их ответственности за поддержание тщательно выверенного баланса интересов, на котором базируется СВПД", - информировали в МИД РФ.

На Смоленской площади сообщили, что разговор имел предельно конкретный характер и был выстроен вокруг общих для всех партнеров задач: сохранения СВПД и обеспечения его реализации "в условиях постоянных нападок и вызовов, создаваемых в первую очередь антииранскими действиями США". Главы МИД стран - участниц СВПД также подтвердили намерение продолжать сосредоточенную работу по осуществлению соглашения, добавили в дипведомстве.

Кроме того, продолжили в МИД, все стороны выразили поддержку усилиям Франции по деэскалации вокруг сделки и рассчитывают, что они будут способствовать сохранению целостности договоренностей, позволив Тегерану вернуться к полному соблюдению требований СВПД и воспользоваться торгово-экономическими преимуществами, ради которых Иран и пошел на эту сделку. "С российской стороны последовательно проводилась мысль, что эти меры должны быть приемлемы для всех стран - участниц СВПД, коль скоро речь идет о судьбе всеобъемлющих договоренностей 2015 года, одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН", - отмечается в сообщении.

"Россия подтвердила готовность к конструктивному взаимодействию со всеми партнерами в интересах общего дела и солидаризировалась с призывом придать необходимое ускорение работе Совместной комиссии и её рабочих органов", - указали в министерстве.

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