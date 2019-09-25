Лавров: антитеррористическая инициатива Путина приобретает дополнительную актуальность

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Инициатива президента России Владимира Путина по созданию международной антитеррористической коалиции под эгидой ООН, выдвинутая им в 2015 году, в современных условиях приобретает дополнительную актуальность. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Положение дел диктует необходимость консолидации сил международного сообщества для противодействия международной террористической сети. Президент Путин в 2015 году в этом здании выдвинул инициативу о формировании широкого антитеррористического международного фронта на основе Устава ООН, норм и принципов международного права, без политизации и предварительных условий, - подчеркнул Лавров. - Эта инициатива приобретает сегодня дополнительную актуальность".

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что некоторые страны используют террористические группировки в своих целях, что значительно усложняет борьбу с глобальной террористической угрозой.

"Недопустимо, хочу это особенно подчеркнуть, использовать террористические объединения в корыстных политических целях. Этому не может быть никакого оправдания", - резюмировал министр.

Вербовка в странах Центральной Азии

Различные террористические организации активно занимаются вербовкой новобранцев в странах Центральной Азии, борьба с этой деятельностью является одним из приоритетов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил Лавров.

"Озабоченность вызывают периодические вылазки иностранных террористов на территории стран Центральной Азии, а также вербовочная работа функционирующих в регионе различных террористических объединений, в том числе связанных с ИГИЛ [террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ]", - сказал он.

Один из акцентов в работе ОДКБ, продолжил министр, является "борьба с втягиванием граждан в террористическую деятельность на всех этапах: от стадии идеологической обработки до возвращения из регионов с повышенной террористической активностью после получения так называемого боевого опыта".

"Предпринимаются конкретные шаги по перекрытию каналов вербовки в террористические группировки и по борьбе с незаконной миграцией. Большое влияние уделяется выявлению угроз в интернет-среде, которая стала инструментом распространения экстремистских идей", - добавил Лавров.

Он также указал на значительный вклад ОДКБ, а также Шанхайской организации сотрудничества и СНГ в противодействие терроризму и укрепление стабильности в Центральной Азии.

Ранее заместитель Генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский заявил на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом с помощью инновационных подходов и новых технологий, что страны ОДКБ рассмотрят в ноябре План коллективных действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.