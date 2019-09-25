Лавров заявил, что Афганистану для борьбы с терроризмом требуется внешнее содействие

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Север Афганистана рискует превратиться в новый плацдарм для международных террористических организаций, и для преодоления таких угроз этой стране требуется внешнее содействие. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"В фокусе внимания и ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) угрозы, исходящие из Афганистана, в том числе угрозы для центральноазиатского региона. Север Афганистана рискует превратиться в новый плацдарм для международных террористических организаций во главе с ИГ [террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ], - сказал Лавров. - Это требует, конечно же, соответствующего внешнего содействия Афганистану в преодоление этих угроз и вызовов".

Глава МИД РФ указал, что опыт последних лет убедительно показал, что ни один план по развитию экономического взаимодействия Центральной Азии с Афганистаном не может быть выполнен без адекватного реагирования на исходящие из этого государства угрозы.

"И в данном контексте хотел бы отметить, что из этой реальности исходит в своей работе контактная группа ШОС - Афганистан, которая реализует одобренную в этом году дорожную карту по развитию взаимодействия между членами ШОС и официальным Кабулом", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.