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Губернатор Петербурга сформировал правительство города

В состав правительства попали представитель губернатора в Законодательном собрании Петербурга Юрий Шестериков и председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Петербурга Александр Беглов сформировал правительство города. Соответствующее постановление было подписано в среду после согласования парламентом кандидатур на должности вице-губернаторов Петербурга, сообщила пресс-служба Смольного.

"Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в соответствии с требованиями устава города и закона Санкт-Петербурга "О правительстве Санкт-Петербурга" подписал постановление о формировании правительства Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Помимо согласованных парламентом десяти вице-губернаторов города в состав правительства назначены представитель губернатора в Законодательном собрании Петербурга Юрий Шестериков, председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев, председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов и глава администрации Колпинского района города Анатолий Повелий.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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