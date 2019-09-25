Лавров: невыдача делегации России виз заставляет задуматься о переносе мероприятий из США

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Невыдача части российской делегации на Генассамблее ООН американских виз заставляет задуматься о переносе международных конференций из Нью-Йорка. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 11-й конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая проходит на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"Наша конференция была омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением американской стороной своих обязательств, касающихся своевременного обеспечения въездными визами членов делегаций, которые прибывают на работу в ООН. Практически вся российская делегация, которая была заявлена для участия в работе сегодняшней конференции, не получила визы, хотя все процедуры с нашей стороны были выполнены, - сказал он. - Видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям".