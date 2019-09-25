{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: невыдача делегации России виз заставляет задуматься о переносе мероприятий из США

По словам главы МИД РФ, "все процедуры с нашей стороны были выполнены"
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Невыдача части российской делегации на Генассамблее ООН американских виз заставляет задуматься о переносе международных конференций из Нью-Йорка. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 11-й конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая проходит на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

На эту тему
Что известно об отказе в визах делегации России на ГА ООН

"Наша конференция была омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением американской стороной своих обязательств, касающихся своевременного обеспечения въездными визами членов делегаций, которые прибывают на работу в ООН. Практически вся российская делегация, которая была заявлена для участия в работе сегодняшней конференции, не получила визы, хотя все процедуры с нашей стороны были выполнены, - сказал он. - Видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАГенассамблея ООН - 2019Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
Захарова предупредила об угрозе нарушения конфиденциальности при переговорах с Белым домом
О такой угрозе говорит публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, отметила официальный представитель МИД РФ
Читать полностью