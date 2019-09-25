Российская делегация не покидала зал ГА ООН во время выступления президента Грузии

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Делегация России не выходила из зала Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Во время ее выступления в зале присутствовали первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский и другие представители постпредства РФ.

Часть своей речи президент Грузии посвятила ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии. В частности, она заявила, что будет говорить "от имени своих граждан оккупированных Россией Южной Осетии и Абхазии". Зурабишвили высказала опасение, что "оккупированная Абхазия переживает сокращение численности населения", и призвала "сделать все для спасения культурного и языкового многообразия Кавказа". Президент заверила, что Вооруженных сил Грузии "нет вблизи границ оккупации". Последний скандал между Россией и Грузией, в результате которого были прекращены авиарейсы между двумя странами, в ее речи не фигурировал.

В предыдущие годы во время выступлений делегации Грузии, обвинявшей с трибуны ООН Москву в агрессии и оккупации, делегация РФ неоднократно покидала зал заседаний.