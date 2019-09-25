Захарова заявила, что беседа Лаврова и Зеленского на полях ГА ООН не была запланирована

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник не была запланирована и произошла на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств - участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Сергей Викторович не встречался с Зеленским специально. Как вы знаете, вчера проходил прием - это традиционный прием от президента США, который глава американского государства устраивает ежегодно для высоких гостей ГА ООН, для глав делегаций. В ходе этого приема все общаются, происходят разговоры на ногах и так далее. Это даже не на полях встреча, это просто такая встреча, и не в кулуарах встреча - где-то в рамках приема. Вот такой контакт, действительно, состоялся, он точно не был запланирован", - сообщила она.

"Во-первых, они познакомились, во-вторых, они обменялись фразами о ситуации вокруг отношений между Россией и Украиной. Вот и все", - добавила Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил журналистам, что обсудил урегулирование ситуации в Донбассе в ходе короткой беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями.