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Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН

Захарова: встреча Лаврова и Помпео начнется с темы невыдачи виз российской делегации

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что "это вопрос не отношений РФ и Америки, это вопрос отношений США и ООН"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется с темы невыдачи виз представителям российской делегации. Об этом заявила в среду официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

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"Безусловно, с этого даже начнется встреча Лаврова и Помпео. Потому что это беспрецедентное невыполнение США своих обязательств в качестве страны, принимающей Организацию. Это вопрос не отношений РФ и Америки, это вопрос отношений США и ООН", - подчеркнула дипломат.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США сообщила ранее, что встреча Лаврова и Помпео запланирована на пятницу.

Ранее 10 членов российской делегации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогли вылететь в Нью-Йорк.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПомпео, Майкл (Майк)Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
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