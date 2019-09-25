Лавров и глава МИД Катара обсудили шаги по разрядке напряженности в Персидском заливе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на встрече, которая состоялась в среду на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, обсудили шаги по разрядке напряженности в зоне Персидского залива. Об этом говорится в распространенном сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам поступательного развития многоплановых российско-катарских отношений, а также ряду ключевых тем региональной и международной повестки дня с акцентом на задачах разрядки напряженности в Персидском заливе", - информировали в МИД.