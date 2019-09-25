Захарова назвала примером дезинформации показанную Зеленским пулю в ООН

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что президент Украины Владимир Зеленский приехал на ГА ООН с "пропагандистской мишурой" с целью отвлечь внимание от актуальных мировых проблем. Она напомнила, что пуля, которую продемонстрировал в ходе своего выступления лидер Украины, убила не обычного гражданина и деятеля искусства, а боевика правоэкстремистской группировки.

"Реально Зеленского очень сильно подставили те люди, которые рассказали, что в ООН с пустыми руками не ездят. Они ему не рассказали главное, что в ООН приезжают с концептуальным взглядом на мировые региональные вопросы...Вопрос не в красоте фраз и не в красоте цитат, вопрос в видении развития мира и вклада собственного государства в решение крупнейших мировых или региональных вопросов. Конечно, и о себе надо говорить, о своих странах, или об объединении стран, но [не] приезжать с вот этой пропагандистской мишурой и, мало того, фокусировать, отвлекая внимание от главного, а это было сделано", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия - 1".

По словам Захаровой, демонстрация пули в стенах ООН - "классический пример отвлечения внимания и по большому счету элемент дезинформации". "Когда показывают пулю, и говорят, что это пуля, которая убила оперного певца, который выступал здесь на Манхеттене - это неправда. Эта пуля убила боевика, который сражался в рядах "Правого сектора" (запрещенная в России правоэкстремистская группировка - прим ТАСС) соответствующих батальонов, а об этом почему-то те люди, которые раньше работали на Петра Порошенко (президент Украины в 2014-2019 годах - прим. ТАСС), просто забыли предупредить Зеленского о том, что немного поменялся формат", - указала она.

"Это не певец, это не оперная дива, которая случайно пала жертвой - это человек, который сделал выбор, занял сторону в братоубийственной войне, и эта сторона была точно не под какими-то правильными, высокими лозунгами, и мы все прекрасно знаем, что такое "Правый сектор". Почему-то об этом тоже с высокой трибуны ООН сказано не было", - добавила Захарова.

Дипломат также отметила, что сокрытие того факта, что оперный певец участвовал в боях на территории Донбасса - "признак и почерк людей, которые работали на Порошенко". "Мне кажется, что все, что было подготовлено для Зеленского на ГА ООН - это просто такая подстава", - заключила она.

Президент Украины Владимир Зеленский начал 25 сентября свое выступление с трибуны Генеральной ассамблеи ООН с демонстрации пули как свидетельства российской агрессии против его страны. По его словам, от "такого патрона, стоимостью $10, в Донбассе погиб, защищая Украину от российской агрессии, украинский певец Василий Слипак".

Предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко, выступая с разных международных трибун, так же демонстрировал в свое время различные предметы из зоны боевых действий в Донбассе, называя их свидетельством агрессии РФ против Украины.