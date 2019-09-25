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Генассамблея ООН - 2019

МИД РФ: участники конференции по ДВЗЯИ приняли декларацию по содействию его ратификации

Одним из приоритетов названа адресная работа с "восьмеркой" государств, чья ратификация нужна для запуска договора, - Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, КНДР, Пакистан, США

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Участники 11-й Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая прошла в среду на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, приняли итоговую декларацию, говорится в распространенном сообщении МИД РФ. В конференции приняли участие представители более 150 государств, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Участники подтвердили ключевую роль ДВЗЯИ в обеспечении международной безопасности и стабильности и в решении конкретных задач в области ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия, - указали в МИД. - Вновь прозвучал настоятельный призыв к восьми государствам (Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, КНДР, Пакистан, США), чья ратификация необходима для запуска ДВЗЯИ, безотлагательно предпринять необходимые шаги в этом направлении".

"На конференции принят итоговый документ - заключительная декларация с перечнем мер по содействию вступлению в силу договора. Один из приоритетов - адресная работа с "восьмеркой" упомянутых государств", - добавили в министерстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИндияИранКНДРПакистанЕгипетРоссияКитайИзраильГенассамблея ООН - 2019
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