Лавров считает правильным возобновить прямое авиасообщение с Грузией

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, так как большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность имевших место ранее антироссийских провокаций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ" .

"Я бы эти полеты, наверное, вернул. Мне кажется, что это будет правильно после того, как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия, - сказал министр. - Оппозиционная партия тогда по-хамски сорвала это мероприятие, обвинив при этом Россию в том, что мы якобы предприняли некие шаги, позволившие развязать эту русофобскую кампанию. Но там не было ничего, кроме согласованной процедуры, прерванной беснующейся толпой с заранее заготовленными плакатами между прочим. Они шли на это сознательно. И причиной этой русофобской истерии стало отнюдь не запланированное появление российской делегации в этом зале".

Лавров подчеркнул, что всегда выступал за дружбу России и Грузии. Он напомнил, что лично участвовал в переговорах о выводе российских военных баз с Саломе Зурабишвили, когда она возглавляла внешнеполитическое ведомство Грузии: "К тому времени две базы уже были выведены, а две оставались - в Батуми и в Ахалкалаки. Зурабишвили приезжала в Москву, я приезжал в Тбилиси. Меня принимал [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили. Мы согласовывали принципы, на которых будет основываться договоренность о выводе баз. В итоге мы договорились".

Как отметил глава МИД РФ, Москва искренне хотела вместе с Тбилиси сотрудничать против террористической угрозы, которая "давно тлела в Панкисском ущелье и периодически прорывалась наружу". Так, наряду с соглашением о полном выводе баз была подписана договоренность, по которой на основе инфраструктуры российской базы в Батуми создавался антитеррористический центр, 80% его сотрудников должны были быть грузинскими, а 20% - российскими.

"Предполагалось, что они будут совместно анализировать обстановку и выявлять террористические угрозы, в том числе их проекции из Панкисского ущелья на территорию Российской Федерации, - отметил Лавров. - Все было подписано и в пакете принято. Как водится, Саакашвили прикарманил то, что ему было нужно, и категорически отказался выполнять соглашение о создании антитеррористического центра. Это такая заразительная болезнь политиков, которые действуют в русле "я либерал, мне все можно".

Визовый вопрос

Июньские события в Тбилиси отбросили назад ситуацию с отменой виз между Россией и Грузией, но надежда на возобновление визового процесса есть, заявил Лавров.

"Да, оно было уже "на выходе". Оно было непростым. Процесс его подготовки был по понятным причинам сложным", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, что Россия к лету 2019 года подготовила решение об отмене виз с Грузией.

"Но в итоге Владимир Владимирович Путин принял решение, что мы на это пойдем, чтобы народы общались, налаживались контакты, развивался туризм. Эта июньская выходка, конечно, отбросила весь процесс назад", - указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопрос, временно отбросили назад или окончательно похоронили июньские события процесс с визами, глава российского внешнеполитического ведомства сказал: "Я надеюсь, что лишь отбросили". Он добавил, что в Грузии появились и продолжают набирать позиции вменяемые политики. "Посмотрим, как пойдут дела", - сказал глава МИД РФ.

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Поводом для начала митингов стала сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия, проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом ассамблеи, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.