Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Отказ Минска разместить на своей территории российскую военную базу - неприятный эпизод, но Белоруссия остается союзником России на все 100%. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду на сайте издания.

"Это действительно неприятный эпизод", - сказал он. - Но главное - не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия - союзник России на все сто процентов и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию".

По словам министра, несмотря на то, что страны не полностью разделяют внешнеполитические установки друг друга, во внешней политике "в чистом виде" у России и Белоруссии есть программа совместных действий. "Такого у нас больше ни с кем нет. В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать", - добавил он.

Отвечая на вопрос, связанный с тем, что Белоруссия не признала ни Крым, ни Абхазию, ни Южную Осетию, Лавров отметил, что Россия никого ни к чему не принуждает. "Я знаю, как обеспечивался количественный состав тех, кто признал независимость Косова, и мы никогда не будем себя так вести с нашими соседями, партнерами и союзниками", - заключил глава МИД РФ.