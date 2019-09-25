Лавров заявил, что на пространстве СНГ сохраняется конфликтный потенциал

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Конфликтный потенциал, хотя и не такой взрывоопасный, как был после распада СССР, все еще сохраняется на постсоветском пространстве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду на сайте издания.

"[Конфликтный] потенциал остается, хотя далеко не такой взрывоопасный, как был сразу после распада СССР, - сказал он.

Лавров напомнил, что, например, в Средней Азии в 2006 году при активном участии России и Ирана после долгих лет переговоров удалось урегулировать ситуацию в Таджикистане между светским правительством и партией исламистского толка. "Все вроде успокоилось. Представители этой оппозиционной партии были вовлечены во властные структуры, правительство, парламент. А сейчас опять возникла эта напряженность, - указал министр. - Мы делаем все, чтобы ее снизить и устранить. Надеюсь, это удастся".

Министр отметил, что на границе Киргизии и Таджикистана не первый раз происходят столкновения. "Они были и год, и полтора года назад, когда мы активно вовлекались в усилия по нормализации ситуации. На той стадии нам казалось, что это удалось. Помогали наши казахстанские коллеги", - добавил он.

"Проблема там заключается в неурегулированности вопроса с делимитацией границы. Это длительный процесс, как всегда бывает в ситуациях вокруг постсоветских границ, - подчеркнул Лавров. - Пока существовал СССР, никто не обращал внимание, где проходят административные границы между селами, небольшими городами. После суверенизации всех бывших советских республик нерешенность этих вопросов сказывается".

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана

Вечером 16 сентября на границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт между пограничниками двух государств, в результате которого один киргизский военнослужащий погиб, еще 13 человек, в том числе местные жители, получили ранения. Душанбе сообщил о 3 погибших и 10 пострадавших с таджикской стороны. По версии Бишкека, причиной инцидента стало строительство гражданами Таджикистана объекта на спорном участке границы. Киргизия утверждала, что первыми огонь открыли таджикские военнослужащие.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 18 сентября дал указание госорганам не допустить эскалации противостояния на границе двух республик.

Протяженность границы между двумя странами составляет 970 км. На сегодняшний день стороны утвердили линию прохождения рубежа на протяжении 519 км.