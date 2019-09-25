Лавров считает, что вступление Грузии в НАТО ухудшит отношения России с альянсом

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Существующие отношения с Североатлантическим альянсом еще больше ухудшатся, если Грузия в него вступит. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Войну мы не начнем, это я вам обещаю. Но наши отношения с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будут серьезно подорваны", - сказал он.

По словам министра, этим отношениям все-таки есть куда ухудшаться. "В НАТО есть много стран, которые не делают из этого фетиша и развивают нормальные добрососедские отношения с Россией. Но когда НАТО одержимо безостановочным расширением, мы видим в этом исключительно стремление окружить Россию вражеским кольцом - мы внутри альянса объявлены врагом - и затруднить развитие нашей страны. Это попытка навязать нам порядки, которые основаны на тех самых правилах, каковые Запад продвигает вместо международного права", - добавил он.

Лавров отметил, что НАТО ничего не приобрела для своей безопасности после вступления в альянс Черногории и не приобретет после вступления туда Македонии и втягивания Сербии. "А отсюда цель только одна - сдерживать Российскую Федерацию, причем сдерживать агрессивно", - подчеркнул глава МИД РФ.