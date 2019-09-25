Лавров назвал ситуацию с российской дипсобственностью в США "грабежом средь бела дня"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Захват российской дипсобственности в США - это грабеж, американская сторона повела себя не по-мужски. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ" .

"Ситуация с собственностью - это грабеж средь бела дня. Мы уже продвинули нашу позицию в решение того самого Комитета ООН по сношениям со страной пребывания. Вот "сношаемся" в этом комитете, - сказал Лавров. - Американцы ведут себя очень уперто, не хотят разруливать эту очевидную для нас ситуацию: противоправную, нарушающую все мыслимые конвенции, созданную в результате агонии администрации [занимавшего тогда пост президента США] Барака Обамы с явным расчетом хлопнуть дверью и насолить всем и вся за то, что демократы проиграли на президентских выборах".

"Не по-мужски повели себя тогда наши партнеры, но мы имеем что имеем. Есть у нас аргументы, которых немало. Ведем работу с американскими юристами. Будем продолжать подготовку этого дела для слушаний в суде, - добавил министр. - Американская юстиция и судопроизводство - очень забюрократизированная штука, требует просчета всех вариантов".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что российские дипломаты уже с 2016 года не могут получить ни одного разрешения на посещение захваченных объектов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Кроме того, он опроверг заявления американцев о том, что на российских дипломатических дачах велась шпионская деятельность. "Там регулярно проводились спортивные мероприятия. Я лично там играл в футбол против сборной постпредства Чили. Капитаном был постпред, который потом стал министром, - рассказал Лавров. - Вместе ходили в сауну, парились, был фуршет. Такое шпионское гнездо, серьезное".

В рамках применения односторонних санкций и иных недружественных шагов в отношении Москвы Вашингтон в 2016-2018 годах закрыл несколько объектов российской дипсобственности в США. В их числе оказались генконсульство в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне, дачные комплексы в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.