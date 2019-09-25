Лавров назвал "нереальной" сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Нарастающая напряженность на Ближнем Востоке кем-то намеренно и искусственно подогревается. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду на сайте издания.

"Все это напоминает какую-то нереальную ситуацию, искусственно создаваемую теми, кто не хочет, чтобы на Ближнем Востоке больше не было войны. Мы исходим из очень простой вещи: президент США Дональд Трамп, когда избирался, говорил, что он будет президентом, который покончит со всеми войнами. Уже находясь на этом посту, он подтверждал свою позицию. Наверное, в США и за их пределами есть люди, которым это не очень нравится", - сказал Лавров.

Министр напомнил о конкретных предложениях России по поддержанию безопасности в регионе, в частности о концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. "Она предполагает объединение всех стран этого региона - прибрежных стран Персидского залива, Ирана, их соседей, "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН, Евросоюза, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества. Это предложение на столе. В любом случае собраться и предъявить друг другу озабоченности лучше, чем голословно обвинять друг друга, говорить "ты это сделал, я уверен", но отказываться от какого-либо диалога", - пояснил он.

Лавров обратил внимание на то, что его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф пригласил страны региона к разговору о том, как им жить вместе, что является еще одним примером практического предложения по преодолению напряженности. "Остальные говорят: либо Иран виноват, либо хуситы, либо ХАМАС, либо "Хезболлах". Но каких-либо конструктивных идей не выдвигают", - добавил он.

"Если следовать логике виновности одной стороны и на этом строить свою политику, наверное, это может до добра не довести. Наш подход всегда заключается в необходимости разговаривать. Я не вижу какой-либо альтернативы", - заключил министр.