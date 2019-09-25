{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров назвал прозорливым предложение Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

Глава МИД РФ думает, что Сочи точно справился бы "без каких-либо шероховатостей"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Предложение Иосифа Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи было дальновидным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

Министр отметил, что после случая с невыдачей виз членам российской делегации на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН целесообразно было бы поднять вопрос о переносе штаб-квартиры Всемирной организации из Нью-Йорка.

"Когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо. Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей после Олимпиады и всех других мероприятий, состоявшихся там впоследствии", - сказал Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСталин, Иосиф Виссарионович
Лавров: юбилей дипотношений будет способствовать дальнейшему укреплению связей РФ и Китая
Читать полностью