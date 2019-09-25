Лавров не удивился бы, если бы предложение Порошенко передать Донбасс РФ оказалось правдой

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что якобы имевшее место предложение бывшего украинского президента Петра Порошенко российскому лидеру Владимиру Путину "забрать Донбасс" - это "не его тайна", однако не удивился бы, если бы оно действительно было.

"Это не моя тайна. Это был разговор "один на один". Не удивлюсь, если окажется правдой, то, о чем вы сейчас догадываетесь", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ" в ответ на вопрос, действительно ли Порошенко предлагал Путину "забрать Донбасс".

Лавров также отверг обвинения, высказанные ранее Порошенко о том, что Россия на саммите "нормандского формата" в Берлине в 2016 году якобы пыталась представить свою трактовку "формулы Штайнмайера". "Честно говоря, знаю Порошенко с того момента времени, когда он был министром иностранных дел. Он всегда старался быть внешне приличным человеком. Не получалось. Это просто прямая ложь", - указал глава МИД РФ.

"На самом деле, когда президент России Владимир Путин в Берлине (год спустя через год после Парижа) упомянул "формулу Штайнмайера" и предложил что-то сделать, Порошенко стал "отруливать" назад и объяснять, как он ее понял. На это российский президент сказал ему: "Петр Алексеевич, зачем вы фантазируете? Вот, Штайнмайер сидит рядом с нами". Так и было".