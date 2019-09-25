{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Лавров не удивился бы, если бы предложение Порошенко передать Донбасс РФ оказалось правдой

При этом глава МИД России ответил, что это не его тайна

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что якобы имевшее место предложение бывшего украинского президента Петра Порошенко российскому лидеру Владимиру Путину "забрать Донбасс" - это "не его тайна", однако не удивился бы, если бы оно действительно было.

"Это не моя тайна. Это был разговор "один на один". Не удивлюсь, если окажется правдой, то, о чем вы сейчас догадываетесь", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ" в ответ на вопрос, действительно ли Порошенко предлагал Путину "забрать Донбасс".

Лавров также отверг обвинения, высказанные ранее Порошенко о том, что Россия на саммите "нормандского формата" в Берлине в 2016 году якобы пыталась представить свою трактовку "формулы Штайнмайера". "Честно говоря, знаю Порошенко с того момента времени, когда он был министром иностранных дел. Он всегда старался быть внешне приличным человеком. Не получалось. Это просто прямая ложь", - указал глава МИД РФ.

"На самом деле, когда президент России Владимир Путин в Берлине (год спустя через год после Парижа) упомянул "формулу Штайнмайера" и предложил что-то сделать, Порошенко стал "отруливать" назад и объяснять, как он ее понял. На это российский президент сказал ему: "Петр Алексеевич, зачем вы фантазируете? Вот, Штайнмайер сидит рядом с нами". Так и было".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
Лавров: юбилей дипотношений будет способствовать дальнейшему укреплению связей РФ и Китая
Читать полностью