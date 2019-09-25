Лавров поблагодарил главу МИД Японии за помощь в выдаче визы США российскому переводчику

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России, открывая встречу со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, поблагодарил его за помощь в оформлении американской визы для переводчика в российской делегации.

"Прежде всего, я хотел бы вас искренне поблагодарить за то, что вы сделали возможной эту встречу, - отметил Лавров. - Мой коллега, который помогает нам в переводе, не получил бы визу, если бы не помощь японского посольства".

По его словам, еще три дня назад у российского переводчика не было американской визы. "Ваши коллеги в посольстве Японии в Москве интересовались, насколько будет возможным нашу встречу организовать с правильным переводом, - напомнил глава МИД РФ. - Наши японские друзья решили вопрос с американцами в один момент. Виза была незамедлительно выдана, и сегодня мы имеем возможность полноценно поговорить".

Лавров с улыбкой добавил, что российская сторона теперь будет "всегда обращаться к японским коллегам, когда у России будут возникать дополнительные проблемы с американскими друзьями".