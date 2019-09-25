Представитель Польши оговорился в СБ ООН, сделав заявление от имени США

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач допустил оговорку по Фрейду на заседании Совета Безопасности ООН в среду, сделав заявление от имени США, а не своей страны. На это обратил внимание первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

В центре внимания встречи, на которой обязанности председателя исполнял министр иностранных дел России Сергей Лавров (РФ по ротации является председателем Совбеза в сентябре), находились вопросы сотрудничества ООН в сфере борьбы с терроризмом с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Классическая оговорка по Фрейду: представитель Польши завершил свое выступление в СБ ООН словами о том, что "США не будут сотрудничать с ШОС, СНГ и ОДКБ", - написал дипломат. "Не пора ли Варшаве начать проводить собственную внешнюю политику вместо того, чтобы реализовывать американскую?" - поинтересовался он.