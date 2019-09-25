Главы МИД России и Колумбии проводят переговоры на полях ГА ООН

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Колумбии Сергей Лавров и Карлос Трухильо проводят переговоры на полях ГА ООН.

Перед началом встречи Трухильо и Лавров тепло поприветствовали друг друга, и колумбийский министр поинтересовался у Лаврова, как у того дела.

"Биологически - все прекрасно. У меня все хорошо, спасибо. Приехал вчера и сразу же провел три встречи - с Ираном и Турцией по Сирии, потом встретился с министром Саудовской Аравии, и потом был торжественный прием", - ответил Лавров.

"Очень рад вас видеть, вас и старых друзей", - добавил министр, кивнув одному из членов колумбийской делегации, с которым пересекался в бытность постпредом России при ООН.

"Помню наши битвы! Но мы всегда были по одну сторону баррикад", - заметил Лавров.