Лавров обсудил с главой МИД Колумбии ситуацию в Венесуэле

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Колумбии Сергей Лавров и Карлос Ольмес Трухильо обсудили в ходе состоявшейся в среду на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречи ситуацию в Венесуэле и развитие двустороннего диалога. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Была обстоятельно обсуждена ситуация в Венесуэле и вокруг нее. С российской стороны была подчеркнута важность политико-дипломатического урегулирования венесуэльского кризиса без деструктивного силового вмешательства извне", - отметили в дипведомстве.

"Министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, высказались в пользу дальнейшего развития политдиалога и наращивания сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях", - добавили в министерстве.