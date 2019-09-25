Лавров: юбилей дипотношений будет способствовать дальнейшему укреплению связей РФ и Китая

МОСКВА, ‪26 сентября‬. /ТАСС/. Празднование 70-летия установления дипломатических отношений России и Китая станет поводом для дальнейшего укрепления сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в посвященной этой дате статье, опубликованной в четверг в "Российской газете" и "Жэньминь Жибао".

"Убежден, [что] празднование 70-летия установления дипломатических отношений будет способствовать наращиванию дружественного взаимовыгодного диалога во всех без исключения сферах", - сказал он.

По словам министра, за прошедшие семь десятилетий в КНР произошли "поистине грандиозные перемены во всех сферах жизни". "Радикально обновился" и облик современной России, добавил министр. "При этом добрососедство, дружба и сотрудничество между двумя народами продолжают крепнуть и наполняться новым содержанием", - подчеркнул Лавров.

"Потенциал двустороннего партнерства поистине неисчерпаем, - продолжил министр. - Намерены и далее рука об руку с китайскими партнерами делать максимум для того, чтобы обеспечить выход сотрудничества на новые рубежи на благо наших граждан, во имя утверждения в мире идеалов правды и справедливости".

Лавров напомнил, что с течением времени страны учились понимать друг друга, взаимодействовать, дружить и в результате сегодня достигли "самого высокого за всю историю уровня сотрудничества, характеризующегося как всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие". По словам министра, причина успеха заключается в том, что российско-китайское сотрудничество "опирается на общепризнанные нормы международного права, свободно от идеологических шор, носит самоценный характер и не направлено против кого-либо".

"Мы не навязываем друг другу своих подходов и ценностей, тем более не вмешиваемся во внутренние дела. Нам удалось вывести за скобки чувствительные темы общего прошлого, оставив их историкам. Окончательно урегулирован пограничный вопрос. Сегодня российско-китайский диалог - это взаимоуважительное общение двух равных партнеров, а по уровню взаимного доверия, устойчивости и глубине сотрудничества он даже превосходит иные формальные союзы", - заключил глава МИД России.

Укрепление взаимодействия

Россия и Китай активно укрепляют взаимодействие в высокотехнологичных областях, в частности в авиации и космической отрасли, планируется проведение перекрестных Годов научно-технического и инновационного сотрудничества, заявил Лавров.

"Особо отмечу расширение взаимодействия в высокотехнологичных отраслях, включая гражданскую авиацию и космос. На повестке дня - проведение в 2020 и 2021 годах перекрестных Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества, - отметил министр. - Новые широкие возможности открываются для торговли сельскохозяйственной продукцией. Ни мы, ни китайские друзья останавливаться на достигнутом не собираемся: экономические связи будут и дальше расширяться и углубляться".

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, высокий уровень взаимного доверия между странами позволяет развивать и военно-техническое сотрудничество, российские и китайские военные регулярно участвуют в совместных учениях.

"На стратегический уровень вышла кооперация в энергетической сфере, в том числе в области строительства трансграничных нефте- и газопроводов, сотрудничества в сфере мирного атома, производства сжиженного природного газа, экспорта российского угля и электроэнергии. На 1 декабря намечено начало трубопроводных поставок в КНР российского природного газа, - добавил Лавров, подчеркнув, что КНР является крупнейшим торговым партнером РФ с товарооборотом в $108 млрд в год. - Наряду с успешно функционирующим уже почти девять лет нефтепроводом "Сковородино - Мохэ" это станет еще одним масштабным двусторонним начинанием".

Министр обратил внимание на то, что связи между российскими и китайскими регионами становятся все более тесными, напомнив, что сейчас проводится перекрестный год по соответствующей тематике. Кроме того, ведется совместная работа в рамках межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая. "Плодотворное взаимодействие осуществляется в формате "Волга - Янцзы" между субъектами Приволжского федерального округа и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы, - продолжил он. - Прорабатывается возможность создания новых механизмов межрегиональной кооперации Центральная Россия - Северный Китай и Северо-Запад России - приморские провинции Юго-Востока КНР".

"Такой диалог на уровне регионов не только дополняет и обогащает межгосударственные контакты, но и приносит весомую экономическую отдачу", - заключил Лавров.