Главы МИД России и Марокко обсудили урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Марокко Насером Буритой на состоявшейся в среду на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встрече вопросы урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и севере Африки. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в частности подготовку к предстоящему в Москве восьмому заседанию Межправительственной смешанной российско-марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Был рассмотрен также ряд конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке и в северной Африке с упором на необходимость их политико-дипломатического урегулирования", - информировали в МИД.

Министры также подтвердили "обоюдную нацеленность на поддержание интенсивного политического диалога по представляющим взаимный интерес насущным сюжетам", отметили в дипведомстве.