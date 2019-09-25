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Генассамблея ООН - 2019

Главы МИД России и Японии обсудили график контактов и взаимодействие в ООН

Стороны обсудили некоторые аспекты взаимодействия в рамках ООН

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров на первой встрече с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги обсудил график контактов между двумя странами и взаимодействие в рамках ООН. Встреча состоялась на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В русле договоренностей, достигнутых по итогам российско-японской встречи на высшем уровне 5 сентября во Владивостоке, был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних отношений. Рассмотрен график политического диалога. Министры обсудили некоторые аспекты взаимодействия в рамках ООН", - говорится в опубликованном в среду сообщении МИД РФ.

Ранее новый глава МИД Японии, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что остался доволен встречей с главой российского внешнеполитического ведомства. До этого Мотэги неоднократно высказывался за скорейшую встречу с российским коллегой для обсуждения проблематики заключения мирного договора между Москвой и Токио.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияГенассамблея ООН - 2019
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