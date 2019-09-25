МИД РФ настаивает на том, чтобы выполнение иранской сделки сопровождалось отменой санкций

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Россия исходит из того, что антииранские санкции США мешают механизму расчетов с Ираном (INSTEX) в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме и настаивает на их отмене. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя, в частности, рестрикции США против ЦБ Ирана.

"Все (санкции США - прим. ТАСС) препятствуют деятельности любых механизмов, которые могли бы обеспечить выполнение обязательств, которые брало международное сообщество в контексте урегулирования [иранской] ядерной проблемы, - сказал Грушко. - Смысл этих обязательств заключается в том, что выполнение Ираном соглашения должно сопровождаться снятием санкций".

По его словам, проблема заключается не только в юридических аспектах санкций США, но и в том, что рестрикции создают "огромную неопределенность для деятельности компаний как имеющих бизнес в Иране, так и готовых работать в этой стране". "Не секрет, что все опасаются подвергнуться незаконным санкциям США, - отметил заместитель главы МИД РФ. - Мы будем продолжать настаивать на том, что любое решение, продвижение в правильном направлении и сохранение СВПД - это путь, который должен быть сопряжен с началом деконструкции этого незаконного санкционного механизма, который был выстроен после того, как США решили выйти из соглашения".