Лавров обсудил с главой МИД Иордании палестино-израильское урегулирование и Сирию

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади в ходе встречи на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН ситуацию в Сирии и палестино-израильском урегулировании, а также развитие двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на складывающейся ситуации в Сирии и палестино-израильском урегулировании. Подчеркнута приверженность обеих сторон дальнейшей координации подходов к урегулированию кризисных явлений и конфликтов, на основе признанной международно-правовой базы и в четком соответствии с Уставом ООН", - отметили в министерстве.

Отдельное внимание главы дипведомств уделили "некоторым практическим вопросам поступательного развития многопланового российско-иорданского сотрудничества", указали в МИД.